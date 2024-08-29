İ L A N
T.C. KEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/12 Esas 19/08/2024 Konu : BEKİR LORTESRA LORT ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen BEKİR LORT hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/08/2024 GAİP TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : BEKİR LORT
BABA ADI : SÜLEYMAN
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ : 1978
DOĞUM YERİ : KEMALPAŞA
İKAMETGAH ADRESİ : Yukarıkızılca Merkez Mah. Kemalpaşa/ İZMİR
Basın No: ILN02082470
#ilan.gov.tr