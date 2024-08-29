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T.C. İstanbul Anadolu 20. Sulh Hukuk Mahkemesi

ESAS NO : 2023/954 Esas

MİRAS BIRAKAN : PERUZ SIVACIYAN (TCKN: 15806370752)

Davacı Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Avedis ve Eliza'dan olma, 01/07/1915 Kadıköy doğumlu, 03/11/1993 tarihinde vefat eden muris 15806370752 T.C. Kimlik numaralı Peruz Sıvacıyan'ın mirasçısının bulunup bulunmadığı hususunda ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Muris Peruz Sıvacıyan'ın mirasçılarının tamamının bulunamadığı ve tamanının bilinemiyor olması nedeniyle murisin varsa mirasçılarının son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02082877

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