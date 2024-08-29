T.C. İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.35906932-2019/79-Ceza Dava Dosyası 28.08.2024

Konu :

İLA N

Mahkememizin yukarıda 2019/79 Esas ve 2024/72 Karar numarası yazılı 29/02/2024 tarihli ilam, katılanlar Özkan ALKAN, Derya OĞUR, Ahmet KAVURMACI, Mübeccel KAVURMACI, Fatma YALÇINKAYA, Selahattin YALÇINKAYA, Hasan DUMAN, İsmail Hakkı İNCEKARA, Özay ATİLLA, Sebahat YAĞIZ, Abdulsamet UĞURLUOĞLU, Ahmet GÜNAY, Aydın PALA, Dursun METE, Mehmet TOPÇU, Melek Delioğlu AKBAŞ, Naciye METE ve Yılmaz EYYÜPOĞLU 'nun Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanık Şenol TEKŞEN hakkında şikayetçi oldukları, Mahkememizce hakkında beraat kararı verilmiş olup,

Mahkememizce verilen kararın Hüseyin ve Aişe oğlu, 14/09/1983 Azdavay doğumlu, Kastamonu, Azdavay, Derelitekke mah/köy nüfusunda kayıtlı sanık Şenol TEKŞEN tüm aramalara rağmen bildirmiş olduğu adreslerden bulunarak Gerekçeli Karar, İstinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi Gereğince hüküm Gerekçeli Karar, katılan Hasan DUMAN vekili Av. Adnan İNANLI, Özay ATİLLA vekili Av. Ahmet ÇELEBİ ve İsmail Hakkı İNCEKARA vekili Av. Berrak İncekara UYGUR tarafından verilen istinaf dilekçelerinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDEN ve GENEL HABER İNTERNET SİTESİNDEN İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02082890

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