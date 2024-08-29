T.C. ÇORLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/762 -KARAR NO: 2024/564

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 07/05/2024 tarih ve 2023/762 Esas 2024/564 Karar sayılı kararı ile Sanık ÖZKAN DURMAZ (Siyami ve Neriman oğlu, 09/08/1974 Samsun doğumlu, Samsun, Bafra, Gazipaşa mah/köy nüf.kayıtlı) hakkında;

Sanık ÖZKAN DURMAZ'ın üzerine atılı Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 1 YIL HAPİS VE 600,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, mahkememizce verilen iş bu kararın dosyamızda sanığa tebliğ edilemediği, sanığın yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı, dosya kapsamında açık adres bilgilerinin yer almadığı anlaşıldığından Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Yerel Bir Gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/08/2024

Basın No: ILN02083079

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