T.C. ÇORLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/958 -KARAR NO : 2024/394

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 15/04/2024 tarih ve 2023/958 Esas 2024/394 Karar sayılı kararı ile Sanık SAMAR GAMAL AHMED HELAL (Gamal ve Guot El Golob kızı, 18/11/1992 Mısır doğumlu) hakkında;

Sanık SAMAR GAMAL AHMED HELAL'in üzerine atılı 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI ve 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, mahkememizce verilen iş bu kararın dosyamızda sanığa tebliğ edilemediği, sanığın yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı, dosya kapsamında açık adres bilgilerinin yer almadığı anlaşıldığından Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Yerel Bir Gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/08/2024

Basın No: ILN02083082

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