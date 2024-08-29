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T.C. BURSA 1. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/455 Esas

DAVACI : SERPİL UZUN

DAVALI : NURCAN MÜMİN

Davacı Serpil UZUN tarafından davalı NURCAN MÜMİN aleyhine açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili Serpil Uzun'un, sigorta başlangıç tarihinin, 01/04/1993 tarihi olarak tespitini, davalı işverenin işyerinde 01/04/1993 ile 30/04/1997 tarihlerinde kesintisiz olarak sigortalı olarak çalıştığı hususunun tespitini talep etmiştir.

Duruşmanın atılı bulunduğu 11.10.2024 günü saat 10.55'teki duruşmasınabizzat gelmesi veya kendisini yetkili bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği veya kendisini yetkili bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmalara yokluğunda devam edilip bitirileceği hususu davalı NURCAN MÜMİN'e ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02082566

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