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T.C. KEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 00:00 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 00:05
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 00:00 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 00:05

İ L A N

T.C. KEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/12 Esas 19/08/2024 Konu : BEKİR LORTESRA LORT ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen BEKİR LORT hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/08/2024 GAİP TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : BEKİR LORT

BABA ADI : SÜLEYMAN

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ : 1978

DOĞUM YERİ : KEMALPAŞA

İKAMETGAH ADRESİ : Yukarıkızılca Merkez Mah. Kemalpaşa/ İZMİR

Basın No: ILN02082470

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