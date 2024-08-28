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T.C. ERDEMLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2012/43 Esas

Davacılar Yasemin Karahan Akbay, Buram İnşaat Ve Ticaret AŞ (eski ünvanı Bora İnşaat ve Tic. AŞ) ile davalı Mahmut Eren arasında görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasında; Mahkememiz dosyasındaşirketinizin (Buram İnşaat Ve Ticaret AŞ -eski ünvanı Bora İnşaat ve Tic. AŞ) vekilleri Av.Havva Karakaya ve Av.Mehmet Selahattin Selamoğlu vekilliğinizden çekilmiş olup, duruşmanın atılı bulunduğu 26/09/2024 günü saat 09:45'te duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizivekil ile temsil ettirmeniz,aksi halde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02081921

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