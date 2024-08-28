ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

1- İhalenin Konusu :

İlimiz Altınordu İlçesi Akyazı Mahallesi sınırları içerisinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında kalan Karadeniz Kıyı Protokolü kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesine kiralanan kroki üzerinde yeri belirlenen alan içerisinde, Akyazı Mahallesi 15 Temmuz Milli İrade Caddesi No:9 adresinde bulunan 200 m² kullanım alanlı Restoran, 228,63 m² yüzölçümlü Teras ve 637,65 m² yüzölçümlü açık alanın işletmeciliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 09/07/2034 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 11/09/2024 Çarşamba günü Saat : 14:00

2.7. İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3.Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat:

İhale konusu Restoran, Teras ve Açık Alanın işletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 6.300.000,00 TL olup, 09/07/2034 tarihine kadar olan yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 61.950.000,00 TL'dir. Geçici teminat miktarı ise 09/07/2034 tarihine kadar olan yıllık tahmini kira bedelinin %3'ü 1.858.500,00 TL'dir.

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5.İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;

Gerçek Kişiler: Yasal Yerleşim Yeri belgesi. Nüfus Kayıt Örneği. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış restoran, lokanta veya kafeterya işletmeciliği yaptığına dair odaya kayıtlı olduğunu gösterir onaylı belge. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-7- 8- 10- 12- 13- 14- 16. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış "borcu yoktur belgesi." Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış sınıfı ve türü gastronomi tesisi veya 1. sınıf lokanta olan Turizm İşletmesi belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı, İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. Tüzel Kişiler: Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış restoran, lokanta veya kafeterya işletmeciliği yaptığına dair odaya kayıtlı olduğunu gösterir onaylı belge . Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 5- 6- 8- 9-11-12-13-15. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış "borcu yoktur belgesi." Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği . Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış sınıfı ve türü gastronomi tesisi veya 1. sınıf lokanta olan Turizm İşletmesi belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı, İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 17:00'a kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esastır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

Basın No: ILN02079931

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