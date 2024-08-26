İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL ÇOCUKLARI VAKFINDAN KİRALIK TAŞINMAZLAR

Bu Taşınmazların İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır. Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ ADA NO PARSEL NO Yüzölçümü (m²) VAKIF HİSSESİ CİNSİ BLOK KAT DAİRE NO TİP BRÜT ALAN NET ALAN KİRALANACAK ALAN, AMACI VE SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (YÜZDE ON) (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ 1 1 Kadıköy Merdivenköy (Dumlupınar) Çeşme Sk. 3415 9 16.705,31 m² 1120/946600 Daire D2 5. Kat 52 2+1 105,65 87,61 söz konusu bağımsız bölümün 3 yıllığına kiraya verilmesi. 396.000,00 39.600,00 06.09.2024 10:00 2 2 Kadıköy Merdivenköy (Dumlupınar) Çeşme Sk 3415 9 16.705,31 m² 835/946600 Daire D2 5. Kat 47 2+1 79,39 65,65 söz konusu bağımsız bölümün 3 yıllığına kiraya verilmesi. 384.000,00 38.400,00 06.09.2024 10:20 3 3 Kadıköy Merdivenköy (Dumlupınar) Çeşme Sk 3415 9 16.705,31 m² 870/946600 Daire D2 7. Kat 78 2+1 79,31 65,65 söz konusu bağımsız bölümün 3 yıllığına kiraya verilmesi. 384.000,00 38.400,00 06.09.2024 10:40

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Vakfımıza ait olan taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde İstanbul İstanbul Çocukları Vakfı,Çatma Mescit mahallesi Akarca Sokak no:33 Tepebaşı Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; Geçici Teminat Bedelinin Vakıflar Bankası Mercan Şubesinde bulunan TR58 0001 5001 5800 7285 3504 47 iban nolu hesaba veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.), Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Kira bedeli aylık olarak ödenecek olup, kiralanacak taşınmazın ihale bedeli üzerinden kati teminat 2 kira bedeli, karar pulu ve damga vergisi bedeli alınacaktır. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak vakfımızdan görülebilir. Ayrıca ihale ilanları http://www.istanbul.gov.tr/duyurular adresinde kiralama ilanları bölümünden takip edilebilir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Basın No: ILN02080915

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