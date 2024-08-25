KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Kula Belediyesine ait aşağıda tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Ada, Parsel, Arsa Alanı, Bina Yeri, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Toplam Muhammen Bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Dört Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:96 Kula/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası Başkanlık Salonunda Encümen huzurunda, ihale yapılarak satışı yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

sıra no Mah. ada parsel m2 fonks. nizam kat emsal İhale Tarihi İhale Saati Değeri /TL Geçici Teminat/TL 1 Bey 971 1 329,59 konut ayrık 3 0.40/1.20 06.09.2024 10:00 1.318.360 39.550,80 2 Bey 971 2 322,39 konut ayrık 3 0.40/1.20 06.09.2024 10:10 1.289.560 38.686,80 3 Bey 970 14 319,12 konut ayrık 3 0.40/1.20 06.09.2024 10:20 1.276.480 38.294,40 4 Bey 1131 4 362,47 konut ayrık 4 1.60 06.09.2024 10:30 1.812.350 54.370,50 5 Bey 1193 1 594,98 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 10:40 2.082.430 62.472,90 6 Bey 1192 1 402,42 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 10:50 1.207.260 36.217,80 7 Bey 1192 9 406,71 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 11:00 1.220.130 36.603,90 8 Bey 1219 10 698,01 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 11:10 2.443.035 73.291,05 9 Bey 1214 1 613,48 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 11:20 2.147.180 64.415,40 10 Bey 1204 1 437,12 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 11:30 2.622.720 78.681,60 11 Bey 1204 3 559,95 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 11:40 3.639.675 109.190,25 12 Bey 1204 4 419,97 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 11:50 2.519.820 75.594,60 13 Bey 1211 1 825,38 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 12:00 4.539.590 136.187,70 14 Bey 1211 2 419,96 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 12:10 2.309.780 69.293,40 15 Bey 1211 3 419,96 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 12:20 2.309.780 69.293,40 16 Bey 1211 4 419,96 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 12:30 2.309.780 69.293,40 17 Bey 1211 5 419,96 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 12:40 2.309.780 69.293,40 18 Bey 1211 6 419,96 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 12:50 2.309.780 69.293,40 19 Bey 1211 7 419,96 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 13:00 2.309.780 69.293,40 20 Bey 1197 8 221,88 Ticaret Bitişik 2 0.5 06.09.2024 13:10 3.106.320 93.189,60 21 Bey 1198 9 294,63 Ticaret Bitişik 2 0.5 06.09.2024 13:20 4.124.820 123.744,60 22 Bey 1203 3 413,74 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 13:30 2.275.570 68.267,10 23 Bey 1203 4 413,74 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 13:40 2.275.570 68.267,10 24 Bey 1203 5 413,74 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 13:50 2.275.570 68.267,10 25 Bey 1203 6 413,74 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 14:00 2.275.570 68.267,10 26 Bey 1203 7 413,71 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 14:10 2.275.405 68.262,15 27 Bey 1348 1 405,81 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 14:20 1.217.430 36.522,90 28 Bey 1348 2 324,82 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 14:30 974.460 29.233,80 29 Bey 1348 3 570,19 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 14:40 1.710.570 51.317,10 30 Bey 1348 4 534,35 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 14:50 1.603.050 48.091,50 31 Bey 1348 5 376,35 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 15:00 1.129.050 33.871,50 32 Bey 1348 6 473,83 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 15:10 1.421.490 42.644,70 33 Bey 1200 8 421,28 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 15:20 4.002.160 120.064,80 34 Bey 1200 10 457,60 konut ayrık 4 0.40/1.60 06.09.2024 15:30 4.347.200 130.416,00

SATIŞI YAPILACAK ARAÇ VE EKİPMAN

sıra no Cinsi Özellikleri İhale Tarihi İhale Saati Değeri /TL Geçici Teminat/TL 1 Traktör 2014 Model jx Case 3554km 100lük Max Pro Kabinli Klimalı 06.09.2024 15:40 1.000.000 30.000TL 2 Taş Toplama Makinesi Tutkun Kardeşler 175 lik 2014 Model 06.09.2024 15:50 220.000 6.600TL

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.No İl İlçe Mahalle Cinsi Adresi Aylık Kira Muhammen Bedeli İhale Tarihi İhale Saati Geçici Teminat 1 Manisa Kula Camicedit Mah. Dükkan(3yıllık) Y.Emre Cad. Y Yıl İş Merkezi No:2/C 2.750,00TL 10.09.2024 10:00 2.970,00TL 2 Manisa Kula Camicedit Mah. Dükkan(3yıllık) Y.Emre Cad. Y Yıl İş Merkezi No:97 3.Kat 1 Nolu Bölüm 3.000,00TL 10.09.2024 10:10 3.240,00TL 3 Manisa Kula Camicedit Mah. Dükkan(3yıllık) Y.Emre Cad. Y Yıl İş Merkezi No:97 3.Kat 2 Nolu Bölüm 3.000,00TL 10.09.2024 10:20 3.240,00TL 4 Manisa Kula Camicedit Mah. Dükkan(3yıllık) Y.Emre Cad. Y Yıl İş Merkezi No:97 2.Kat 12 No 400,00TL 10.09.2024 10:30 432,00TL 5 Manisa Kula Camicedit Mah. Dükkan(3yıllık) Y.Emre Cad. Y Yıl İş Merkezi Zemin Kat No:97/B 3.000,00TL 10.09.2024 10:40 3.240,00TL 6 Manisa Kula Zaferiye Mah. Dükkan(3yıllık) Bedesten Sokak No:14 Nolu dükkan 1.500,00TL 10.09.2024 10:50 1.620,00TL 7 Manisa Kula Camicedit Mah. Belediye Hamamı(3yıllık) Y.Emre Cad. Y Yıl İş Merkezi Zemin Kat No:97 3.000,00TL 10.09.2024 11:00 3.240,00TL 8 Manisa Kula Bey Mahallesi Balık Satış tezgahı 1384 Ada 3 Parsel Kula Bel. Pazaryeri 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 Nolu Balık Satış Tezgahları 5 yıllık Kiralama İhalesi Yıllık 200.000,00TL 10.09.2024 11:10 30.000TL

2-Taliplilerden İstenecek Belgeler :

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

Onaylı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),

İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,

Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırılmış olması,

Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

İsteklinin bir şirket olması halinde ilaveten;

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2024 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin "vekili" olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi, Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı ay içerisinde alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması, kiralanması hususundaki Genel Kurul kararını Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf'ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,

Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

3- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

Geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Kula Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir. Belediye Encümen'i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Taliplilerin ihale günü saat 10.00'a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

Semra GÜNDÜZ

Belediye Başkan Vekili

Basın No: ILN02079809

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