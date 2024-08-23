İ L A N T.C. KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2019/47 Esas

KARAR NO : 2019/33

İLGİLİ KİŞİLER :1-ŞAHŞAHIM GÜLSAZ, T.C. NO 16765658554,2-FATMA BRUNN- T.C. NO:15016716760,3-YILMAZ GÜLSAZ, T.C. NO:15652695504

Mahkememizden verilen 25/12/2019 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davanın HMK 119/2 maddesi gereğince açılmamış sayılmasına ve işbu kararı karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkeme kalemine verilecek dilekçe yada bulundukları yer mahkeme kanalıyla gönderecekleri dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere tensiben karar verilmiştir. Yine davacılar vekili Av. Abdullah Alakuş tarafından 18/06/2020 havale tarihli dilekçe ile mahkememizin 25/12/2019 tarih 2019/47 Esas, 2019/33 karar sayılı ilamına karşı istinaf başvuru dilekçesi sunulmuştur. ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02080157

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