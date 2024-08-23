T.C. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANISayı: Aşağıda belirtilen esas numaralı dosyalarDavacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu İli, Bozkurt ilçesine kain aşağıda dosya numarası, ada/parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılacak kısım yüzölçümü, vasfı ve malikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına(Mülkiyet) karar verilmiş olup, bedel üzerinden taraflarca anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya tebligat yapılamayanlara gazete ile ilan tarihinden itibaren 14. Md. Öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, idari davada iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma yapan idare adına tapuya tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Bozkurt Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davetiyelerin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilgililere 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilanen duyurulur.
|Sn
|Esas No (2024/)
|İlçesi
|Mahalle
|Ada-Parsel No
|Kayıt Malikinin Adı
|Taşınmaz Vasfı
|Tapu Alanı
(m²)
|Kamulaştırılacak Kısmın Alanı
(m²)
|1
|144
|Bozkurt
|Merkez
|160-10
|1-GÜLTEN TEZEL
2-AYTEN ARSLAN
3-MEZBURE DEDEOĞLU
4-ADİLE İNAN
5-RASİM KALYONCU
6-GÜLTEKİN KALYONCU
|Kanal
|128,41
|Mülkiyet Alanı:
128,41
|2
|146
|Bozkurt
|Merkez
|194-21
|1-İBRAHİM HİLMİ DÜZYOL
2-PAKİZE DÜZYOL
3-FATMA KARTAL VE MÜŞTEREKLERİ
|Kanal
|45,58
|Mülkiyet Alanı:
45,58
|3
|148
|Bozkurt
|Merkez
|160-5
|1-MUSTAFA ŞENEL
|Kanal
|841,89
|Mülkiyet Alanı:
841,89
|4
|150
|Bozkurt
|Merkez
|258-1
|1-HATİCE DÜZCE
2-HAVVA YÜCETÜRK
3-MELİKE YÜCETÜRK
VE MÜŞTEREKLERİ
|Kanal
|426,82
|Mülkiyet Alanı:
426,82
|5
|152
|Bozkurt
|Merkez
|150-4
|1-MUSTAFA OĞLU DAVUT
2-MUSTAFA OĞLU MUSTAFA
3-SÜLEYMAN KIZI EMİNE
4-SALİM YILMAZ
5-HATİCE BİÇERYEN
6-MEHMET GÜRSOY
7-İBRAHİM GÜRSOY
|Kanal
|1.019,52
|Mülkiyet Alanı:
1019,52
|6
|154
|Bozkurt
|Merkez
|491-68
|1-TURHAN GEZER
2-BİLGİN KARAAĞAÇ
3-SALİH SURAT
VE MÜŞTEREKLERİ
|Kanal
|6,55
|Mülkiyet Alanı:
6,55
|7
|156
|Bozkurt
|Merkez
|194-
24 ve 22
|1-İBRAHİM HİLMİ DÜZYOL
2-PAKİZE DÜZYOL
3-FATMA KARTAL
VE MÜŞTEREKLERİ
|Kanal
|194-24 p.
37,49m²
194-22 p.
3,76m²
|Mülkiyet Alanı:
37,49m²
ve
3,76 m²
|8
|158
|Bozkurt
|Merkez
|160-4
|1-MUSTAFA ŞENEL
2-ŞAZİYE ŞENEL
3-YAŞAR NURAY SÜRÜCÜ
4-ERTUĞRUL ŞENEL
5-NURAYDIN ŞENEL
|Kanal
|273,69
|Mülkiyet Alanı:
273,69
|9
|160
|Bozkurt
|Merkez
|163-5
|1-HATİCE DEMİR
2-İSMAİL DEMİR
3-METİN DEMİR
VE MÜŞTEREKLERİ
|Kanal
|1.288,72
|Mülkiyet Alanı:
1288,72
|10
|162
|Bozkurt
|Merkez
|175-45
|1-MUSTAFA KARTAL
|Kanal
|6,16
|Mülkiyet Alanı:
6,16
|11
|164
|Bozkurt
|Merkez
|441-1
|1-RABİYE HALİME TUBA GÜRSOY
2-EMİNE FERYAL CİCİOĞLU
3-EMİNE DARICI
4-ASİYE KADAK
5-AZİZE YENİCE
6-HASAN AKARSU
|Kanal
|151,28
|Mülkiyet Alanı:
151,28
|12
|166
|Bozkurt
|Merkez
|527-158
|1-ŞADİYE KANBUR
2-ERGÜL ÇAM
3-TEVFİK ÖZTÜRK
4-SEZER ÖZTÜRK
5-PENPE ÖZCAN
|Kanal
|1,46
|Mülkiyet Alanı:
1,46
|13
|168
|Bozkurt
|Merkez
|150-5
|1-MUSTAFA OĞLU DAVUT
2-MUSTAFA OĞLU MUSTAFA
3-SÜLEYMAN KIZI EMİNE
4-SALİM YILMAZ
5-HATİCE BİÇERYEN
6-MEHMET GÜRSOY
7-İBRAHİM GÜRSOY
8-ŞEREFNUR ŞAVRAN
9-NAZMİ BİRİM
10-AHMET BİRİM
11-HATİCE BİRİM
|Kanal
|118,17
|Mülkiyet Alanı:
118,17
|14
|170
|Bozkurt
|Merkez
|528-19
|1-AYDIN DİNÇOL
2-MUZAFFER TURHAN
3-DİNDAR DÜNDAR ARSLAN
4-HAYRİYE ARAT
5-MUSTAFA EROL
|Kanal
|1,57
|Mülkiyet Alanı:
1,57
|15
|172
|Bozkurt
|Merkez
|258 ada -6/7/10/11
parseller
|1-HALİDE ÇELİK
2-RIZA AŞÇIOĞLU
3-FATMA ÖZBATUR
4-NAZMİYE ŞENGÜL
5-KADRİYE TOPTANKAYA
6-FİLİZ ÖZBATUR
7-YILDIZ SARIKAYA
VE MÜŞTEREKLERİ
|Kanal
|258-6 p.
502,91 m²
258-7 p.
405,24 m²
258-10 p.
373,78 m²
258-11 p.
361,74 m²
|Mülkiyet Alanı:
502,91 m²
405,24 m²
373,78 m²
361,74 m²
|16
|174
|Bozkurt
|Merkez
|187 ada
123 ve 124
parseller
|1-HANİFE YÜKSEL
2-FATMA(soyad yok)
3-MÜRVETE ÖZER
4-AYNUR ÖZER
5-HÜSNİYE SEYREK
6-YÜKSEL TIĞLI
7-İSMAİL ÖZER
8-YAŞAR KILIÇ
|Kanal
|187-123 p.
106,93 m²
187-124 p.
0,76 m²
|Mülkiyet Alanı:
106,93 m²
ve
0,76 m²
|17
|176
|Bozkurt
|Merkez
|104-7
|1-NEZİHE KIŞ
2-AYŞE AKBAŞ
|Kanal
|130,89
|Mülkiyet Alanı:
130,89
|18
|178
|Bozkurt
|Merkez
|489-8
|1-MAHMUT SEYHAN
2-AHMET CEMAL
3-MEHMET YILMAZ
4-MUSTAFA YILMAZ
5-CAN SONER
6-ECE SONER
7-PERİHAN SONER
8-SEZEN SONER
9-AYŞE NUR SONER
10-CAN SONER
11-ECE SONER
12-PERİHAN SONER
13-SEZEN SONER AYKUT
14-AYŞE NUR SONER
|Kanal
|108,96
|Mülkiyet Alanı:
108,96
|19
|180
|Bozkurt
|Merkez
|150-9
|1-OSMAN LEVENT IŞIK
|Kanal
|324,58
|Mülkiyet Alanı:
324,58
|20
|182
|Bozkurt
|Merkez
|253-14
|1-VEDAT ÖZCAN
2-İBRAHİM HAKAN DURGUN
3-ERGİN DURGUN
4-BURCU GÜRDAŞ
|Kanal
|251,09
|Mülkiyet Alanı:
251,09
|21
|184
|Bozkurt
|Merkez
|527-92
|1-OKTAY KUZ
2-HASAN KUZ
3-MUSTAFA KEMAL KUZ
|Kanal
|3,54
|Mülkiyet Alanı:
3,54
|22
|186
|Bozkurt
|Merkez
|175-49
|1-TEVFİK TANER ÖZKAN
2-AHMET TANSEL ÖZKAN
|Kanal
|137,55
|Mülkiyet Alanı:
137,55
|23
|188
|Bozkurt
|Merkez
|253-12
|1-MUZAFFER DEMİR
2-ERMAN AKBAŞ
3-REFİK DEMİR
4-SEDA ÖMÜR
5-SEMA APAYDIN
6-SİNAN DEMİR
7-SEMİHA DEMİR
|Kanal
|233,04
|Mülkiyet Alanı:
233,04
|24
|190
|Bozkurt
|Merkez
|489-10
|1-ZAFER UTKU
2-SEVİM GÖKSEL
3-SEVGİ TIĞLI
|Kanal
|16,87
|Mülkiyet Alanı:
16,87
|25
|192
|Bozkurt
|Merkez
|536 ada
19 ve 20
parseller
|1-MEHMET ATAYURT
2-İBRAHİM İLÇİN
3-İSMAİL BAYRAM İLÇİN
VE MÜŞTEREKLERİ
|Kanal
|536-19 p.
133,92 m²
536-20 p.
170,82 m²
|Mülkiyet Alanı:
133,92 m²
ve
170,82 m²
|26
|194
|Bozkurt
|Merkez
|175-47
|1-EMİNE KOCA
|Kanal
|106,78
|Mülkiyet Alanı:
106,78
Basın No: ILN02078846
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