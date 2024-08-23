T.C. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANISayı: Aşağıda belirtilen esas numaralı dosyalarDavacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu İli, Bozkurt ilçesine kain aşağıda dosya numarası, ada/parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılacak kısım yüzölçümü, vasfı ve malikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına(Mülkiyet) karar verilmiş olup, bedel üzerinden taraflarca anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya tebligat yapılamayanlara gazete ile ilan tarihinden itibaren 14. Md. Öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, idari davada iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma yapan idare adına tapuya tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Bozkurt Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davetiyelerin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilgililere 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Sn Esas No (2024/) İlçesi Mahalle Ada-Parsel No Kayıt Malikinin Adı Taşınmaz Vasfı Tapu Alanı (m²) Kamulaştırılacak Kısmın Alanı (m²) 1 144 Bozkurt Merkez 160-10 1-GÜLTEN TEZEL 2-AYTEN ARSLAN 3-MEZBURE DEDEOĞLU 4-ADİLE İNAN 5-RASİM KALYONCU 6-GÜLTEKİN KALYONCU Kanal 128,41 Mülkiyet Alanı: 128,41 2 146 Bozkurt Merkez 194-21 1-İBRAHİM HİLMİ DÜZYOL 2-PAKİZE DÜZYOL 3-FATMA KARTAL VE MÜŞTEREKLERİ Kanal 45,58 Mülkiyet Alanı: 45,58 3 148 Bozkurt Merkez 160-5 1-MUSTAFA ŞENEL Kanal 841,89 Mülkiyet Alanı: 841,89 4 150 Bozkurt Merkez 258-1 1-HATİCE DÜZCE 2-HAVVA YÜCETÜRK 3-MELİKE YÜCETÜRK VE MÜŞTEREKLERİ Kanal 426,82 Mülkiyet Alanı: 426,82 5 152 Bozkurt Merkez 150-4 1-MUSTAFA OĞLU DAVUT 2-MUSTAFA OĞLU MUSTAFA 3-SÜLEYMAN KIZI EMİNE 4-SALİM YILMAZ 5-HATİCE BİÇERYEN 6-MEHMET GÜRSOY 7-İBRAHİM GÜRSOY Kanal 1.019,52 Mülkiyet Alanı: 1019,52 6 154 Bozkurt Merkez 491-68 1-TURHAN GEZER 2-BİLGİN KARAAĞAÇ 3-SALİH SURAT VE MÜŞTEREKLERİ Kanal 6,55 Mülkiyet Alanı: 6,55 7 156 Bozkurt Merkez 194- 24 ve 22 1-İBRAHİM HİLMİ DÜZYOL 2-PAKİZE DÜZYOL 3-FATMA KARTAL VE MÜŞTEREKLERİ Kanal 194-24 p. 37,49m² 194-22 p. 3,76m² Mülkiyet Alanı: 37,49m² ve 3,76 m² 8 158 Bozkurt Merkez 160-4 1-MUSTAFA ŞENEL 2-ŞAZİYE ŞENEL 3-YAŞAR NURAY SÜRÜCÜ 4-ERTUĞRUL ŞENEL 5-NURAYDIN ŞENEL Kanal 273,69 Mülkiyet Alanı: 273,69 9 160 Bozkurt Merkez 163-5 1-HATİCE DEMİR 2-İSMAİL DEMİR 3-METİN DEMİR VE MÜŞTEREKLERİ Kanal 1.288,72 Mülkiyet Alanı: 1288,72 10 162 Bozkurt Merkez 175-45 1-MUSTAFA KARTAL Kanal 6,16 Mülkiyet Alanı: 6,16 11 164 Bozkurt Merkez 441-1 1-RABİYE HALİME TUBA GÜRSOY 2-EMİNE FERYAL CİCİOĞLU 3-EMİNE DARICI 4-ASİYE KADAK 5-AZİZE YENİCE 6-HASAN AKARSU Kanal 151,28 Mülkiyet Alanı: 151,28 12 166 Bozkurt Merkez 527-158 1-ŞADİYE KANBUR 2-ERGÜL ÇAM 3-TEVFİK ÖZTÜRK 4-SEZER ÖZTÜRK 5-PENPE ÖZCAN Kanal 1,46 Mülkiyet Alanı: 1,46 13 168 Bozkurt Merkez 150-5 1-MUSTAFA OĞLU DAVUT 2-MUSTAFA OĞLU MUSTAFA 3-SÜLEYMAN KIZI EMİNE 4-SALİM YILMAZ 5-HATİCE BİÇERYEN 6-MEHMET GÜRSOY 7-İBRAHİM GÜRSOY 8-ŞEREFNUR ŞAVRAN 9-NAZMİ BİRİM 10-AHMET BİRİM 11-HATİCE BİRİM Kanal 118,17 Mülkiyet Alanı: 118,17 14 170 Bozkurt Merkez 528-19 1-AYDIN DİNÇOL 2-MUZAFFER TURHAN 3-DİNDAR DÜNDAR ARSLAN 4-HAYRİYE ARAT 5-MUSTAFA EROL Kanal 1,57 Mülkiyet Alanı: 1,57 15 172 Bozkurt Merkez 258 ada -6/7/10/11 parseller 1-HALİDE ÇELİK 2-RIZA AŞÇIOĞLU 3-FATMA ÖZBATUR 4-NAZMİYE ŞENGÜL 5-KADRİYE TOPTANKAYA 6-FİLİZ ÖZBATUR 7-YILDIZ SARIKAYA VE MÜŞTEREKLERİ Kanal 258-6 p. 502,91 m² 258-7 p. 405,24 m² 258-10 p. 373,78 m² 258-11 p. 361,74 m² Mülkiyet Alanı: 502,91 m² 405,24 m² 373,78 m² 361,74 m² 16 174 Bozkurt Merkez 187 ada 123 ve 124 parseller 1-HANİFE YÜKSEL 2-FATMA(soyad yok) 3-MÜRVETE ÖZER 4-AYNUR ÖZER 5-HÜSNİYE SEYREK 6-YÜKSEL TIĞLI 7-İSMAİL ÖZER 8-YAŞAR KILIÇ Kanal 187-123 p. 106,93 m² 187-124 p. 0,76 m² Mülkiyet Alanı: 106,93 m² ve 0,76 m² 17 176 Bozkurt Merkez 104-7 1-NEZİHE KIŞ 2-AYŞE AKBAŞ Kanal 130,89 Mülkiyet Alanı: 130,89 18 178 Bozkurt Merkez 489-8 1-MAHMUT SEYHAN 2-AHMET CEMAL 3-MEHMET YILMAZ 4-MUSTAFA YILMAZ 5-CAN SONER 6-ECE SONER 7-PERİHAN SONER 8-SEZEN SONER 9-AYŞE NUR SONER 10-CAN SONER 11-ECE SONER 12-PERİHAN SONER 13-SEZEN SONER AYKUT 14-AYŞE NUR SONER Kanal 108,96 Mülkiyet Alanı: 108,96 19 180 Bozkurt Merkez 150-9 1-OSMAN LEVENT IŞIK Kanal 324,58 Mülkiyet Alanı: 324,58 20 182 Bozkurt Merkez 253-14 1-VEDAT ÖZCAN 2-İBRAHİM HAKAN DURGUN 3-ERGİN DURGUN 4-BURCU GÜRDAŞ Kanal 251,09 Mülkiyet Alanı: 251,09 21 184 Bozkurt Merkez 527-92 1-OKTAY KUZ 2-HASAN KUZ 3-MUSTAFA KEMAL KUZ Kanal 3,54 Mülkiyet Alanı: 3,54 22 186 Bozkurt Merkez 175-49 1-TEVFİK TANER ÖZKAN 2-AHMET TANSEL ÖZKAN Kanal 137,55 Mülkiyet Alanı: 137,55 23 188 Bozkurt Merkez 253-12 1-MUZAFFER DEMİR 2-ERMAN AKBAŞ 3-REFİK DEMİR 4-SEDA ÖMÜR 5-SEMA APAYDIN 6-SİNAN DEMİR 7-SEMİHA DEMİR Kanal 233,04 Mülkiyet Alanı: 233,04 24 190 Bozkurt Merkez 489-10 1-ZAFER UTKU 2-SEVİM GÖKSEL 3-SEVGİ TIĞLI Kanal 16,87 Mülkiyet Alanı: 16,87 25 192 Bozkurt Merkez 536 ada 19 ve 20 parseller 1-MEHMET ATAYURT 2-İBRAHİM İLÇİN 3-İSMAİL BAYRAM İLÇİN VE MÜŞTEREKLERİ Kanal 536-19 p. 133,92 m² 536-20 p. 170,82 m² Mülkiyet Alanı: 133,92 m² ve 170,82 m² 26 194 Bozkurt Merkez 175-47 1-EMİNE KOCA Kanal 106,78 Mülkiyet Alanı: 106,78

Basın No: ILN02078846

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