İLAN T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/111 Esas

DAVACI : Ayhan Sıcak

VEKİLİ : AV. AHMET ÖZKOCA

DAVALILAR : 1-İSA MUAMMER İNALÇUK (Ahmet İnalçuk mirasçısı)

2-EMİNE İNALÇUK (Ahmet İnalçuk mirasçısı)

Dava dilekçesin tebliğine ilişkin olarak ;

Davacı Ayhan Sıcak vekili Av. Ahmet Özkoca tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasına ait dava dilekçesinde özetle ; Davacı Ayhan Sıcak ile davalı Ahmet İnalçuk arasında Edremit 2. Noterliğinin 20/07/2011 tarih 7034 yevmiye nolu düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tanzim edildiğini, bu sözleşme ile Balıkesir ili Burhaniye ilçesi Taylıeli Köyü, Karayerler mevkii, 20 26 N O pafta, 4440 parselde kayıtlı taşnımazın adına kayıtlı 88/9600 hissesini satış vaadi bedeli olan 30.000,00 TL 'yi alarak taşınmazla hiçbir alakası kalmayarak ferağının istenmesi halinde tapuda ferağını vereceğini, vurgulayarak beyan ettiğini, müvekkilinin de taşınmazı almayı vaad ettiğini, müvekkilinin tapu devri için bir kaç kez talepte bulunduğunu, ancak tapu kayıtlarında davalının soyadının İNALÇAK olarak göründüğünden işlemin tamamlanamadığını, ilerleyen aşamalarda tapuda isimle ilgili düzeltme olmuş ise de, müvekkilinin taleplerinin yerine getirilmediğini, ferağın bugüne kadar gerçekleştirilemediğini, taşınmazın ifraz gördüğünü, tapu kaydının değiştiğini, ifraz sonrası tapu kaydının 161 ada 7 ve 162 ada 12 nolu parsellerde Ahmet İnalçuk adına revizyon gördüğünü, davalının 161 ada 7 parselde 11/1200, 162 ada 12 parselde 1103/22712 hisse ile taşınmazlarda malik olduğunu, düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ile satışı vaad edilen Balıkesir ili Burhaniye ilçesi Taylıeli köyü Karayerler mevkiinde kain sözleşmede tapuda 20 26 N O pafta, 4440 parselde kayıtlı taşınmazda olarak yer alan, ancak ifrazından sonra 161 ada 7 parsel olan 11/1200 hisse ve 162 ada 12 parselde 1103/22712 hisse olarak revizyon görmüş olan davalıya ait taşınmazlardaki hisselerin iptali ile müvekkili adına hükmen tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş olup, iş bu dava dilekçesi belirtilen adresinize tebliğe gönderilmiş olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporlarının tebliğine ilişkin olarak ;

Davaya konu Burhaniye İlçesi Taylieli Mahallesi Karayerler Mevkii, 162 ada 12 nolu parsel No'u arsa vasıflı taşınmazın; 162 ada 12 parsel 31.05.2022 keşif tarihi= 1.410.000,00 TL, buna 1 adet zeytin ağacı bedeli dahil dahil edildiğinde, 1 adx 2.000,00 = 2.000,00 TL, toplam değerin =1.412.000 TL olduğunu, Ahmet İNALÇUK Hissesi: 1103/22712 =1.412.000,00 TLx1103/22712= 68.573,27 TL olduğunu, Dava Tarihi itibarı ile 16.07.2021(Yİ-ÜFE)=710.61 /1548,01)x1.412.000,00TL=648.174,96TL, Ahmet İNALÇUK Hissesi: 1103/22712 =648.174,96 TLx1103/22712= 31.478,38 TL olduğunu,161 ada 7 parsel 31.05.2022 keşif tarihi=1.130,71 m2 X 6.216 TL/m2=7.028.493,36TL=7.030.000,00TL, buna 3 adet zeytin ağacı bedeli dahil dahil edildiğinde, 3 adx 2.000,00 =6.000,00 TL = TOPLAM Değer = 7.036.000 TL olduğunu, Ahmet İNALÇUK Hissesi 11/1200 =7.036.000,00TLx11/1200= 64.496,67 TL, dava Tarihi itibarı ile 16.07.2021(Yİ-ÜFE)=710.61 /1548,01)x7.036.000,00TL=3.229.857,66TL, Ahmet İNALÇUK Hissesi: 1103/22712 =3.229.857,66 TLx11/1200= 29.607,03 TL olduğunu belirtir rapor sunulduğu anlaşılmış olup, iş bu bilirkişi raporunun belirtilen adresinize tebliğe gönderilmiş olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde HMK.129.mddeki bütün unsurları içeren ve iddialara karşı savunmalarını ve savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları, hangi delillerle ispat edileceğini, dayanılan hukuki sebepleri ve ayrıca ilk itirazları içeren cevap dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masraflarıyla birlikte mahkeme kalemine vermeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve mahkememizce ilan süresi sonunda ön inceleme duruşma günü verileceği ile birlikte dava dilekçesinin tarafınıza tebliği yerine geçmek üzere, bilirkişi raporu yönünden bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.(HMK.122,126,127,128,129,ve131.md)

Basın No: ILN02080168

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