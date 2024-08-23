T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/194 Esas 19/08/2024

İLAN METNİ

Davacı , MUSTAFA POLAT ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli Birecik ilçesi Çoğan köyünde bulunan A rumuzu ile gösterilen alan içinde 4.708,113 m2'lik ve B rumuzu ile gösterilen alan içinde 2.446,646 m2'lik taşınmaz Mustafa Polat tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02079941

#ilan.gov.tr