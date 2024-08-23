T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/780 Esas 13/08/2024

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Aşağıkarkutlu Mahallesinde davacı İslim Karadağ tarafından 25 yıldır kullanıldığı iddia edilen Maliye Hazinesi adına idari yoldan tescil edilen 101 Ada 2nolu parsel içinde (eski parsel nosu 582)A ile işaretli 89970.89 m2 ( pafta no: O40-A-03-B) tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02079839

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