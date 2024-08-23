T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/672 Esas 09/08/2024

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Çoğan Mahallesinde davacı Ahmet Kaya tarafından kullanıldığı iddia edilen Maliye Hazinesi adına idari yoldan tescil edilen A harfi ile gösterilen 1905 parsel nolu 19.973 M2'lik ( pafta no: N 40D-22/A) tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02079842

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