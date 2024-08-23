İ L A N T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/824 Esas 14/08/2024 Konu : SELMAN BOZKURAşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen SELMAN BOZKUR hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi ve haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/08/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 61975426998

ADI SOYADI : SELMAN BOZKUR

BABA ADI : MEHMET CESİM

ANA ADI : BEDRİYE

DOĞUM TARİHİ : 21/12/1971

DOĞUM YERİ : BAYKAN

Basın No: ILN02079949

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