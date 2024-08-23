İLAN KADİRLİ AİLE MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/69 esas ve 2024/250 sayılı kararı ile Davanın KISMEN KABULÜNE, Kadirli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2016/27 Esas 2016/634 Karar nolu ilamı ile; müşterek çocuk 70996162730 T.C. Kimlik numaralı 11.11.2012 doğumlu Yağız Önder lehine hükmedilen aylık 100,00 TL iştirak nafakasının, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile dava tarihi olan 23/05/2022 tarihinden itibarenaylık 2.900,00 TL artırılarak 3.000,00 TL'ye çıkartılmasına" şeklindeki kararı Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02080122

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