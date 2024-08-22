T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/744 Esas 20/05/2024

İLAN METNİ

Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi, Aşağıkarkutlu Mahallesi sınırlarında bulunan Harita Mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle O40-A-03-B paftasında kayıtlı ve 101/2 parsel numaralı eski parsel numarası ile 582 nolu parsel içinde A ile işaretli 18.629.74 m2 ve B ile işaretli 1.250.95 m2, C ile işaretli 1053.34 m2 taşınmaz,

Şanlıurfa ili, Birecik İlçesi, Aşağıkarkutlu Mahallesi sınırlarında bulunan Harita Mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle O40-A-04-A paftasında kayıtlı 104 Ada 7 nolu parsel içinde (Eski parsel no 611 olan ) L ile işaretli 7429.74 m2'lik Salih Karadağ tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02079859

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