T.C.BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

T.C.BAKIRKÖY15. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/574 Esas

İLAN

Bilinen son adresi ''Tiryaki Bulgur 3 Osb 83313 Nolu Cad. No:6 Şehitkamil/Gaziantep'' olan davalı Neslihan Halat'a bu adreste tebligat yapılamaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi özetinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince eşi Davacı Kadir Halat, tarafından 09/11/2022 tarihinde aleyhine, TMK'nın 166/1. Maddesi gereğince ''evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla çekişmeli boşanma davası'' açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde, 08/10/2024 günü saat 10:00'da mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları Davalı Neslihan Halat'a ilanen tebliğ olunur.27.06.2024

Basın No: ILN02080107

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