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T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 00:01 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 00:01
Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 00:00 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 00:01

İ L A N

T.C.

ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/158 Esas

Konu : Gaiplik ilanı Aşağıda açık kimliği bulunan SERDAR ÖZBOĞA'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 28621526518

ADI SOYADI : SERDAR ÖZBOĞA

BABA ADI : MUZAFFER

ANA ADI : DİLBER

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1984

DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR

İKAMETGAH ADRESİ : Muradiye Mahallesi Turist Yolu Cad. 1 Nolu Aralık No:9 Orhangazi/ BURSA

Basın No: ILN02080078

#ilan.gov.tr

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