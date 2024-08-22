T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2020/413, KARAR NO: 2024/315

DAVALILAR: Ahmet Gedik- Ali Enver Gedik - Bilgi Günaydın - Hatice Fisun Altıner - Menkuze Gedik - Mustafa Lütfü Altıner - Naciye Asude Gürsoy- Nalan Gedikoğlu - Nazhan Erdiner - Penbegül Gedik - Sevim Gedikoğlu

Davacı, Merve Keskin vekili tarafından yukarıda ismi yazılı davalılar aleyhine Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılaması sırasında; adresi tespit edilemeyen davalılar Ali Enver Gedik, Menkuze Gedik Ve Sevim Gedikoğlu adına 27/06/2024 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ilanen tebliğine karar verilmiş, davacının davalılar aleyhine açmış olduğu davanın KABULÜ ile; müteveffa Ülkü Gedikoğlu'nun Bakırköy 29.Noterliği'nin 12/06/2007 tarih ve 17027 yevmiye numaralı vasiyetnamesinin TENFİZİNE, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah., 115 ada, 28 parsel, 72/1400 arsa paylı, 2.kat, 5 numaralı bağımsız bölümün Ülkü Gedikoğlu adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile, davacı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, alınması gereken 51.232,50-TL harçtan, peşin alınan 54,40-TL harcın ve 12.753,72‬-TL tamamlama harçları toplamının mahsubu ile eksik kalan 38.424,38‬-TL harcın davalılardan tahsili ile hazineye irad kaydına karar verilmiş olduğundan işbu ilanın yayınlanmasından itibaren T.K.31.maddesi gereğince 3 (2+1) hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur. 21/08/2024

Basın No: ILN02079980

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