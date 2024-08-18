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T.C. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2016/94 Esas

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Dahili davalılar İzzet ve Raife oğlu 22/09/1925 doğumlu, 198*****630 T.C. Kimlik numaralı İzzet ARAN ile Salih ve Cemile oğlu, 23/03/1907 doğumlu, 204*****802 Mehmet ÖZDEMİR'in mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresleri tespit edilemediğinden, dava dilekçesi özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Musa Köyü, Yüzdağı Mevkiinde bulunan 118 ada 65 ve 118 ada 67 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacılar adına murisleri Musa DURMUŞ'un veraset ilamındaki hisseleri nispetinde tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi dava ve talep edilmiştir.

Durusma Günü: 13/11/2024 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 150. Md hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususu HMK md. 147/2 md ve md 186/1 gereği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02078057

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