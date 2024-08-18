T.C. ANKARA 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/135

KARAR NO : 2024/204

Davalı : MURAT KOÇAK

Mahkememizden verilen 28/06/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile

HÜKÜM:

G.D.

ASIL DAVA YÖNÜNDEN;

1- a) Davalı arsa sahipleri yönünden DAVANIN FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

b) Davalı Murat yönünden DAVANIN REDDİNE,

2-Davacı tüketici harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafından karşılanan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Adli Yardım talebinin kabulü ile suç üstü ödeneğinden karşılanan 12/01/2023 tarihli basın ilan kurumuna ödenen ilan ücreti olan 5.664,00 TL ve 23/03/2023 tarihli ilan için ödenen 3.540,00 TL olmak üzere toplam 9.204,00 TL nin HMK'nun 334 vd maddeleri uyarınca takdiren kamu üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi gereğince hüküm kesinleştikten sonra davacıya ödenmesine,

BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN;

a)Tapu iptal ve tescili yönünden;

Davalı Murat yönünden davanın derdestlik nedeniyle REDDİNE, Davalı arsa sahipleri yönünden davanın FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE, b)Tazminat talebi yönünden;Davanın davalılar arsa sahipleri yönünden davanın FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

Davanın davalı Murat yönünden kabulü ile 370.000 TL dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Murat KOÇAK' tan alınarak davacıya verilmesine,

2-Harçlar kanunu gereği alınması gereken 25.274,70 TL karar ilam harcının davalı Murat Koçak 'tan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Adli yardım talebinin kabulü ile Suç üstü ödeneğinden karşılanan ve davanın kabulü yönünden hesaplanan5.000,00 TL bilirkişi ücretinin davalı Murat Koçak ' tan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Adli yardım talebinin kabulü ile suç üstü ödeneğinden karşılanan ve davanın reddi yönünden hesap edilen 5.000,00 TL bilirkişi ücretinin HMK' nun 334 vd maddeleri uyarınca takdiren kamu üzerinde bırakılmasına,

5-Adli yardım talebinin kabulü ile suç üstü ödeneğinden karşılan 27/03/2024 tarihli ilan için basın ilan kurumana ödenen 24.480,00 TL nin davalı Murat Koçak ' tan tahsili ile hazineye irat kaydına,

6-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 57.500,00 TL vekalet ücretinin davalı Murat Koçak ' tan tahsili ile davacıya verilmesine,

7-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi gereğince hüküm kesinleştikten sonra davacıya ödenmesine,

Dair, davacı vekili ile davalı arsa sahipleri vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. " kararı verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02077477

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