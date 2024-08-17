İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

-Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu tespit edildi.

-Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korozyonların oluştuğu ve bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

-Aracın kaporta aksamında gözle görülür hasar olmadığı,

-Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, görülmüş ve tespit edilmiştir.

-Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.

-Araç İstanbul Yed-i Emin Otoparkı - Armağan evler mah. 23 Nisan Cad. No:61/1 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır