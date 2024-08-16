İLAN

T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/66 Esas

DAVALI : YELİZ BAZ Cumhuriyet Mahallesi 403. Cadde 302.Sokak Apartman No:89 Dikili/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde davalının adres bilgisi olmaması kollukça yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 140 ve 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve ön inceleme tensip tutanağı geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02077787

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