T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ 13/08/2024 2018/1 İFLAS GAZİANTEP İCRA VE İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İFLAS ALACAKLILARI İKİNCİ (2.) ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI

MÜFLİS : BAĞDAT TEKSTİL HALI SAN VE TİC LTD ŞTİ, 1300051737 Vergi Nolu,

2. OSB 83204 Nolu Cad. No:12 Başpınar Şehitkamil/G.ANTEP

Müflis hakkındaki iflasın kesinleşmiş olması nedeni ile; İİK'nun 237, 238 ve 239. maddeleri gereğince müflis hakkındaki ikinci (2.) alacaklılar toplantısının 25/09/2024 Salı günü saat 14:00'de GAZİANTEP ADALET SARAYI EK HİZMET BİNASI 1. KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İFLAS BÜROSU'nda yapılmasına karar verilmiştir.

Alacağı tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklılar ile alacağı tamamen veya kısmen reddedilen alacaklılardan yasanın 235. maddesine göre ilgili Ticaret Mahkemesine kayıt kabul davası açıp toplantıya katılabileceklerdir. Toplantıya katılacak alacaklıların belirtilen gün ve saatte toplantı mahallinde bizzat hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu İİK'nun 237. ve devamı maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.

Basın No: ILN02076948

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