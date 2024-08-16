SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen 1. Tabloda bulunan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre 3 yıl süreli kiralama, 2.tabloda bulunan taşınmazların 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır. İhale, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 28.08.2024 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
1.TABLO, KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN;
|S.
|Mahalle
|A / P
|Faaliyet Türü
|Kullanım Alanı (m2)
|Aylık / Yıllık
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminatı
|İhale Saati
|1
|Atburgazı
|203/2
|Tarla
|5.504,48 m²
|Yıllık
|16.450,00
|1.480,50
|14.00
|2
|Atburgazı
|244/1
|Tarla
|1.913,00 m²
|Yıllık
|5.600,00
|504,00
|14.05
|3
|Çalışlı
|114/214
|Zeytin Bahçesi
|5.681,83 m²
|Yıllık
|3.130,00+KDV
|281,70
|14.10
|4
|Çalışlı
|114/216
|Zeytin Bahçesi
|5.422,66 m²
|Yıllık
|2.990,00+KDV
|269,10
|14.15
|5
|Sarıkemer
|118/400
|Tarla
|10.722,14 m²
|Yıllık
|33.250,00
|2.992,50
|14.20
|6
|Bağarası
|119/46
|İşyeri (Bağarası Mah. 2050 Sok.No:14/4)
|35,00 m²
|Aylık
|2.750,00
|2.970,00
|14.25
2.TABLO, SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN;
|S.
|Mahalle
|Ada
|Nitelik
|Yüzölçümü m²
|Belediye Hisse Miktarı
|İmar Durumu / Çevre Düzeni Planı
|Muhammen Bedeli (TL)
|Geçici Teminatı
|İhale Saati
|7
|Atburgazı
|111/4
|Arsa
|695,81
|Tam
|Ayrık Konut 2 Kat Taks: 0.40 Kaks:0.80
|1.500.000,00
|45.000,00
|14.30
|8
|Atburgazı
|112/1
|Arsa
|522,37
|Tam
|Ayrık Konut 2 Kat Taks: 0.40 Kaks:0.80
|1.550.000,00
|46.500,00
|14.35
|9
|Atburgazı
|112/10
|Arsa
|314,78
|Tam
|Ayrık Konut 2 Kat Taks: 0.40 Kaks:0.80
|850.000,00
|25.500,00
|14.40
|10
|B.Yeniköy
|145/1
|Tarla
|2.475,36
|Tam
|Tarım arazisi+Sulama alanı tanımlı alanda kalmakta olup 2.derece yol kenarındadır.
|1.250.000,00
|37.500,00
|14.45
|11
|Bağarası
|126/5
|Arsa
|198,78
|Tam
|1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık konut 3 kat inşaat nizamlı olup taks:0.30, kaks:0.90 dır.
|900.000,00
|27.000,00
|14.50
|12
|Çalışlı
|125/14
|Zeytinlik
|842,91
|Tam
|1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve köy yerleşik alanı sınırları dışındadır. Taşınmaz 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planında tarım arazisi alanında kalmaktadır. Parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.
|360.000,00
|10.800,00
|14.55
|13
|Çalışlı
|110/1
|Avlulu Kahvehane
|727,71
|Tam
|ÇDP - Tarım arazisi
|950.000,00
|28.500,00
|15.00
|14
|Cumhuriyet
|709/13
|Arsa
|234,29
|Tam
|Ayrık nizam 3 kat konut imarlı
|2.100.000,00
|63.000,00
|15.05
|15
|Çeltikçi
|830/228
|Arsa
|306,37
|Tam
|Blok 5 kat konut Taks:0.40 - Kaks:2.00 ---- 839 ada 289 parselle tevhid şartı vardır.
|1.850.000,00
|55.500,00
|15.10
|16
|Konak
|968/5
|Arsa
|121,17
|121/344
|Uygulama imar planında "Bitişik-Konut 2 Kat" inşaat nizamlı alanda kalmaktadır.
|500.000,00
|15.000,00
|15.15
|17
|Yenicami
|664/411
|Arsa
|723,46
|Tam
|Yönetim Merkezi Alanı (Ticaret Borsası) komşu parsellerle şuyulu
|4.055.000,00
|121.650,00
|15.20
|18
|Yenikent
|1406/22
|Arsa
|490,85
|Tam
|Ayrık nizam 5 kat konut Taks:0.30 - Kaks:1.50 inşaat nizamlıdır.
|9.500.000,00
|285.000,00
|15.25
|19
|Yenikent
|1311/2
|Tarla
|368,00
|Tam
|1/1000 ölçekli uygulama imar planında"Dere"alanında kalmaktadır.
|902.000,00
|27.060,00
|15.30
|20
|Yenikent
|1330/2
|Tarla
|4.887,00
|Tam
|1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışındadır. Taşınmaz 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planında otoyol-ekspres yol alanında kalmaktadır.
|4.710.000,00
|141.300,00
|15.35
|21
|Yuvaca
|134/1
|Tarla
|354,00
|Tam
|ÇDP - Tarım arazisi+sulama alanı+önemli doğa alanı
|105.000,00
|3.150,00
|15.40
2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;
- Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı ).
- İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ).
- Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı ).
- İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
- Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.
b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;
- Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
- İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
- Bedeli 4.000.000,00 TL ve üzeri olan taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %50'si peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 4 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
- Şartname bedeli kiralama ihalesi için 500,00 TL, satış ihalesi için 2.000,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
- İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.
Basın No: ILN02077591
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