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T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/355 Esas 04/01/2024 Konu : İLAN HAKKINDA

Mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Sebebiyle Açılan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle ;

Gaipliğine karar verilmesi istenen dava konusu Antalya ili Alanya ilçesi Tepe mahallesi 1673 ada 1 parsel sayılı taşınmazın sahibi olan MUSTAFA OĞLU HASAN ı tanıyan nerede olduğunu bilen, bu kişi hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememizin 2023/355 esas sayılı dosyasına bildirmesi bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınmaz ise mahkememizce gaipliğine karar verileceği ve dava konusu taşınmazlarda bulunan hisselerinin hazine adına kayıt ve tescil edilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/01/2024

Adres : ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Sibel İPEK Zabıt Katibi

Basın No: ILN02078271

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