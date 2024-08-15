2. İ L A N

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/774 Esas Konu : gaiplik ilanı Davacı Hazine vekili, İstanbul ili, Fatih İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 471 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın aşağıda isimleri belirtilen malikleri hakkında gaiplik kararı talep etmiş olmakla;

Gaipler; Halil oğlu Mehmet, Halil oğlu Ahmet, Halil kızı Hasna, Bekir kızı Şerife isimli şahıslar hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/774 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur. Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu 2. KEZ ilanen tebliğ olunur.08/07/2024

Basın No: ILN02077216

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