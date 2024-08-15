T.C.
İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO :
ESAS NO :2024/165 Esas
T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevki, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlara dair 05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak;
1-05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca idare tarafından yürütülecek kamulaştırma işlemine yönelik 05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca kamulaştırma kararı alındığı,
2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun/HATAY şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma vedelillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
4-Duruşmanın(2024/165-Esas, 2024/167-Esas, 2024/169-Esas, 2024/171-Esas ve 2024/173-Esas) 26/09/2024 tarihinde saat 11:25'ten itibaren 5'er dakika aralıklarla İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, bildirilen duruşma tarihinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmayan taraflara dair yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,
5-Açılacak davalarda husumetin T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,
6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara teligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
7-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca uyarınca ilanen duyurulur.08/08/2024
Kamulaştırılan Taşınmazın İli:Hatay İlçesi: Arsuz
|Dosya No
|Mahalle/Ada/Parsel
|Hak Sahipleri
|2024/165-Esas
|Pirinçlik Mahallesi, 1861 Parsel
|1-Ahmet Arslan-45472185848
2-Alaaddin Arslan-45448186640
3-Ali Çalışkan-48733077166
4-Alperen Çalışkan-36838475970
5-Bekir Uçmaz-46981135546
6-Bestami Yıldırım-47095131752
7-Cansu Çellik Koca-48535083792
8-Döne Arslan-45394188484
9-Döne Çelik-25828834392
10-Döne Pişgin-47101131592
11-Dudu Okar-42454280256
12-Durmuş Uçmaz-46975135774
13-Fatma Avcı-25507845084
14-Fatma Semerci-37837434166
15-Gizem Çellik-48529083920
16-Gülistan Çellik-48556083054
17-Hafıza Öçal-27700422598
18-Handan Çoban-48538083638
19-Hanifi Arslan-45460186284
20-Hasan Çellik-48541083564
21-Hayriye Kalkan-15830174302
22-Hülya Sözer-12761276686
23-Kadir Yılmaz-12764276522
24-Kadriye Uçan-34867533166
25-Keziban Bozkurt-38650433596
26-Mahmut Yıldırım-47092131816
27-Makbul Tümkaya-4855539866
28-Mediha Arslan-22343787028
29-Mehmet Arslan-45478185620
30-Mehmet Çalışkan-48736077002
31-Melahat Arslan-45406188006
32-Meryem Uçan-34780536084
33-Mustafa Arslan-45466186066
34-Neslihan Arslan-45376189058
35-Nesrin Köroğlu-45373189112
36-Onur Uçmaz-46939136922
37-Pelin Çellik Nergiz-48532083856
38-Pınar Çellik Dingil-48547083346
39-Rabiye Yılmaz-12767276468
40-Saaddin Yılmaz-12812274906
41-Sabahattin Çalışkan-48730077220
42-Sait Çalışkan-48739076958
43-Sait Efe Çalışkan-44716213446
44-Selahattin Arslan-45469185912
45-Selçuk Çellik-48553083118
46-Serkan Arslan-45400188224
47-Sevgi Dağlı-45352189850
48-Sevim Dilek-36538484876
49-Sibel Kaya-45349189924
50-Sinan Uçmaz-46978135610
51-Songül Yaşar-46366157132
52-Süleyman Arslan-45355189796
53-Şefika Öztürk-14078232782
54-Tuba Dertli-46936137076
55-Urkiye Uçan-34939530758
56-Yeter Yılmaz-16427154202
57-Yusuf Bakiye Veresesi Baba Adı
Usta Abdullah
58-Zekeriye Çalışkan-48727077394
|2024/167-Esas
|Pirinçlik Mahallesi, 1844 Parsel
|1-Antuvan Veresesi (Baba Adı: Hanna)
|2024/169-Esas
|Pirinçlik Mahallesi, 1847 Parsel
|1-Mehmet (Baba Adı: Ali İbrahim)
|2024/171-Esas
|Pirinçlik Mahallesi, 1854 Parsel
|1-Basel Baba Adı: Circi Simon
|2024/173-Esas
|Karahüseyinli Mahallesi, 3734 Parsel
|1-Basel (Baba Adı: Circi)
Basın No: ILN02075596
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