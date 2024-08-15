T.C.

İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO : 2024/165 Esas

T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevki, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlara dair 05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak;

1-05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca idare tarafından yürütülecek kamulaştırma işlemine yönelik 05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca kamulaştırma kararı alındığı,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun/HATAY şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma vedelillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Duruşmanın(2024/165-Esas, 2024/167-Esas, 2024/169-Esas, 2024/171-Esas ve 2024/173-Esas) 26/09/2024 tarihinde saat 11:25'ten itibaren 5'er dakika aralıklarla İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, bildirilen duruşma tarihinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmayan taraflara dair yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,

5-Açılacak davalarda husumetin T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara teligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca uyarınca ilanen duyurulur.08/08/2024

Kamulaştırılan Taşınmazın İli:Hatay İlçesi: Arsuz

Dosya No Mahalle/Ada/Parsel Hak Sahipleri 2024/165-Esas Pirinçlik Mahallesi, 1861 Parsel 1-Ahmet Arslan-45472185848 2-Alaaddin Arslan-45448186640 3-Ali Çalışkan-48733077166 4-Alperen Çalışkan-36838475970 5-Bekir Uçmaz-46981135546 6-Bestami Yıldırım-47095131752 7-Cansu Çellik Koca-48535083792 8-Döne Arslan-45394188484 9-Döne Çelik-25828834392 10-Döne Pişgin-47101131592 11-Dudu Okar-42454280256 12-Durmuş Uçmaz-46975135774 13-Fatma Avcı-25507845084 14-Fatma Semerci-37837434166 15-Gizem Çellik-48529083920 16-Gülistan Çellik-48556083054 17-Hafıza Öçal-27700422598 18-Handan Çoban-48538083638 19-Hanifi Arslan-45460186284 20-Hasan Çellik-48541083564 21-Hayriye Kalkan-15830174302 22-Hülya Sözer-12761276686 23-Kadir Yılmaz-12764276522 24-Kadriye Uçan-34867533166 25-Keziban Bozkurt-38650433596 26-Mahmut Yıldırım-47092131816 27-Makbul Tümkaya-4855539866 28-Mediha Arslan-22343787028 29-Mehmet Arslan-45478185620 30-Mehmet Çalışkan-48736077002 31-Melahat Arslan-45406188006 32-Meryem Uçan-34780536084 33-Mustafa Arslan-45466186066 34-Neslihan Arslan-45376189058 35-Nesrin Köroğlu-45373189112 36-Onur Uçmaz-46939136922 37-Pelin Çellik Nergiz-48532083856 38-Pınar Çellik Dingil-48547083346 39-Rabiye Yılmaz-12767276468 40-Saaddin Yılmaz-12812274906 41-Sabahattin Çalışkan-48730077220 42-Sait Çalışkan-48739076958 43-Sait Efe Çalışkan-44716213446 44-Selahattin Arslan-45469185912 45-Selçuk Çellik-48553083118 46-Serkan Arslan-45400188224 47-Sevgi Dağlı-45352189850 48-Sevim Dilek-36538484876 49-Sibel Kaya-45349189924 50-Sinan Uçmaz-46978135610 51-Songül Yaşar-46366157132 52-Süleyman Arslan-45355189796 53-Şefika Öztürk-14078232782 54-Tuba Dertli-46936137076 55-Urkiye Uçan-34939530758 56-Yeter Yılmaz-16427154202 57-Yusuf Bakiye Veresesi Baba Adı Usta Abdullah 58-Zekeriye Çalışkan-48727077394 2024/167-Esas Pirinçlik Mahallesi, 1844 Parsel 1-Antuvan Veresesi (Baba Adı: Hanna) 2024/169-Esas Pirinçlik Mahallesi, 1847 Parsel 1-Mehmet (Baba Adı: Ali İbrahim) 2024/171-Esas Pirinçlik Mahallesi, 1854 Parsel 1-Basel Baba Adı: Circi Simon 2024/173-Esas Karahüseyinli Mahallesi, 3734 Parsel 1-Basel (Baba Adı: Circi)

Basın No: ILN02075596

#ilan.gov.tr