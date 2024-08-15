T.C. ERZURUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/5 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi: Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 7359 ada 10 nolu parsel üzerinde herhangi bir yapının olmadığı boş arsa halinde olduğu, imar planı içerisinde olduğu, su elektrik ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmış olduğu, zemin su seviyesi yüksek olduğu için parsel üzerinde su birikintisi olduğu, topoğrafik yapısının düzgün olduğu değerlendirilmiştir.

Yüzölçümü : 2.867 m2

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Revizyon imar planı; Ön Bahçe 5.00 M, Yan ve Arka Bahçe Mesafesi ile İnşaat Nizamı: Yönetmelik Geçerlidir, Emsal Kask: 1.00 Taks:0.60, Yençok: 9.50, Kullanım Kararı: Toplu İş Yerleri Alanı

Kıymeti : 4.587.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 10:07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:07

13/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02077235

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