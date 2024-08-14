T.C. İSTANBUL 15. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2021/450 Esas

KARAR NO : 2022/261

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/06/2022 tarihli ilamı ile 5/1 maddesi gereğince 50330 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Nazmi ve Müşerref oğlu, 28/06/1978 doğumlu, Düzce, Cumayeri, Yukarıavlayan mah/köy nüfusuna kayıtlı (T.C. no: 43205096188) SERDAR TURAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5GAZETEDEN BİRİNDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.06.2024

Basın No: ILN02076558

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