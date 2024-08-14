Taşınmaz Mal Satış İlanı

KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - VAN

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

28/08/2024 tarihinde karşısında belirtilen gün ve saatte Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kıyıcak Mahallesi 5033 Sokak No:2 65090 Edremit / VAN adresinde satışı yapılacaktır.

Taşınmaz malın bulunduğu;

SIRA NO MAHALLE/ İLÇE/İL CİNSİ ADA / PARSEL NO TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ M² HİSSE ORANI SATIŞA ESAS YÜZ ÖLÇÜMÜ M² TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ İHALE GÜNÜ 1 Elmalık Edremit/VAN Arsa 7672/8 545,95 1/1 (TAM) 4.367.600,00.-₺ 131.028,00.-₺ 10:00 28.08.2024 Çarşamba 2 Elmalık Edremit/VAN Arsa 7672/10 428,14 10512/42814 105,12 840.960,00.-₺ 25.228,20.-₺ 11:00 28.08.2024 Çarşamba 3 Elmalık Edremit/VAN Arsa 7672/11 438,83 1/1 (TAM) 3.510.640,00.-₺ 105.319,20.-₺ 13:00 28.08.2024 Çarşamba 4 Elmalık Edremit/VAN Arsa 7672/19 437,65 10122/43765 101,22 809.760,00.-₺ 24.292,80.-₺ 14:00 28.08.2024 Çarşamba

1-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)

b) Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye'de tebligat için adres beyanı (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı ( varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir makamlardan, 2022 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İhale Dosyası alındı belgesi

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca, şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

2- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci zarfa konularak kapatılır. (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Edremit/VAN adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3- İhale dokümanı 1.500,00.-₺ (BinbeşyüzTürklirası) olup İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. Bedelsiz görebilirler. İhale dokümanı almayanlar ihaleye teklif veremezler.

4- Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

5- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

Basın No: ILN02075021

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