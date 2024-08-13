T.C.

KASTAMONU1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin bilirkişi raporlarına, şartnameye, satış ilanına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Akmescit Mahallesi, 480 Ada, 20 Parsel sayılı bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmaz. Taşınmaz üzerinde 2 katıl ahşap ev (harebe durumda), 2 katlı kargir ev ve avlu bulunmaktadır.

Adresi : Akmescit Mah. Kastamonu Merkez

Yüzölçümü : 734,19 m2

İmar Durumu :Proje onayı ve kat izni Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulunun onay ve iznine bbağlı olmak üzere taşınmazın TAKS 6,50 m yapılaşma koşullu K-2, 2 kat, konut yapılaşması imar adasında bulunduğu belirlenmiştir.

Kıymeti : 4.110.636,60 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02076594

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