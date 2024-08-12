ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'DEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ 7. Bölge Müdürlüğü) tarafından, aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazların Çekerek Projesi Süreyyabey Barajı ve Sulama Şebekesi İnşaatı tesis etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verildiği, ancak taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazların metrekare cinsinden belirtilen kısmının; Zile Asliye Hukuk Mahkemesinden kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilen bedelin hisseleri oranında hak sahiplerine ödenmesine ve belirtilen taşınmaların davalılar adına olan tapusunun iptali ile DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Bu itibarla; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 4650 sayılı Kanun gereğince mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına mahkememizce belirlenen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Zile Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin, DSİ Genel Müdürlüğü adına TESCİLİNE karar verilebileceği;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN olunur.04/07/2024

ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NUMARASI İLİ İLÇESİ MAH. / KÖY MEVKİİ ADA NO PARSEL NO MALİKLERİ KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜ ADI SOYADI 2024/214 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ----- 3035-2949-2951-2953 Hasan İşbilir 2949 parsel-204,51m2 2953 parsel-187,94m2 3035 parsel-433,02m2 2951 parsel-210,25m2 2024/216 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ----- 2992 Cuma Doğan 578,05m2 2024/220 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------ 2997 Kenan Güner 228,87m2 2024/222 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------ 3000 Doğan Eş, Haydar Eş, Sultan Eş, Suzen Taş, Ümmügülsüm Eş 453,46m2 2024/224 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 3003 Ali Günel –Yeter Günel mirasçıları- Güllü Evcan, Hüseyin Günel, Süzen Güven, Avni Gündüz, Sadık Gündüz, Şenol Falay, Satılmış Ergün. Hilal Güler, Salih Kökduman, Cuma Kökduman, Münire Güven, Ayten Güven, Cemal Güven, Aysel Kökduman, Sultan Özşen, Mehmet Kökduman, Derya Kaya, Zafer Kökduman, Sati Kökduman, Aynur Balakkız, Ayten Kökduman, Ayhan Kökduman, Arife Erdoğan, Hacer Günel, Salim Günel, Seyrani Günel, Nurcan Eroğlu, Ali Haydar Günel, Şemsi Er, İlkay Günel, Hasan Günel, Döndü Günel, Hüseyin Falay, Ümit Falay, Ünal Falay, 470,58m2 2024/226 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------ 3006 Erol Şimşek 705,62m2 2024/232 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 3032 Ayşe Şimşek, Duran Şimşek , Gülüzar İşbilir, Rıza Şimşek, Zeynep Solmaz, İbrahim Şimşek, Duran Şimşek, Şengül İşbilir 1470,84m2 2024/234 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 3029 Ahmet Taşgın, İsmail Taşgın, İbrahim Aktaş, Salman Taşgın, Deste Daştan, Gamze Aktaş, 481,32m2 2024/236 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------ 3061 Hasan Erçin- Ali Erçin mirasçıları- Şirin Erçin, Hasan Erçin, Şemsi Keleş, Ümüs Kıvanç, Birgül Çelik, Sati Erçin, Kemal Erçin, Serpil Erçin, Ali Erçin (Cemal oğlu), Seher Erduran, İsmail Esen, Şahin Esen, Sultan Evcan, 56,85m2 2024/240 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------ 3052 Züleyha Fidan 841,78m2 2024/242 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------ 3048 Erdoğan Güner 89,75 m2 2024/244 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------ 3038 Dursun Kablan 383,19m2 2024/246 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 3117 Hüseyin Ergün, Mehdi Ergün, Sadık Ergün, Suğudiye Ergün, Zübeyde Erdem, Fatma Ersan, Ali Ergün 633,62m2 2024/252 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 3103 Osman Kaplan -Hasap Kaplan mirasçıları-Zeynep Karataş, Hatice Düzen, İbrahim Kaplan, Ahmet Kaplan, 914,58m2 2024/254 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 3109 Ali Gümüşsoy 159,76m2 2024/256 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 3067 Doğan Carus 158,27m2 2024/260 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 3078 Coşkun Güner, Mehmet Güner 362,52m2 2024/262 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık -------- 3087 Bayram Taşgın 355,47m2 2024/264 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık --------- 2973-2975-2977 Ali İşbilir 2973 parsel-630,45m2 2975 parsel -227,72m2 2977 parsel- 226,08m2 2024/266 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 2981 Hasan Taşgın 1153,48m2 2024/272 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık -------- 2937 Ali İşbilir –İsmail İşbilir mirasçıları-Yeter İşbilir, Gülü Kaya, Rıza İşbilir, Murat İşbilir 980,90m2 2024/274 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık -------- 2967 Duran İşbilir, Hatem İşbilir, Ali İşbilir, İsmail İşbilir 439,93m2 2024/276 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık -------- 2957 İsmail Çetin 191,32m2 2024/282 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------ 2935 Nihat Esenbuğa 22,43m2 2024/284 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 2909-2911-2912- Bektaş Yıldız (Musa oğlu 1938 dğ.) Salim Yıldız, Bektaş Yıldız (Hüseyin oğlu 1961 dğ.) 2909 parsel-3609,65m2 2911 parsel ve 2912 parsel -137,75m2 2024/286 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 3122 Bektaş Solmaz, Hüseyin Solmaz, İbrahim Solmaz, Ali Solmaz, Hasgül Solmaz, Benli Şimşek, Aslan Solmaz, Hasan Solmaz, Veysal Solmaz, Cem Sevindik, Umut Sevindik, Damla Nur Sevindik (Aynı zamanda Cem Sevindik haricindeki diğer kişiler Mehmet Solmaz mirasçılarıdır) 61,12m2 2024/292 TOKAT ZİLE Acıpınar Köyü Sarılık ------- 2983-2963 Haskız İşbilir, Cumuya İşbilir, Firdes İşbilir, Topca İşbilir, Gülhanım Coşgun, Hidayet İşbilir, Hasan İşbilir 2983 parsel-2538,80m2 2963 parsel -654,54m2

Basın No: ILN02074129

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