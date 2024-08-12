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PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
|Sıra
|Mevki
|Mahallesi
|Taşınmazın Vasfı
|Ada
|Parsel
|Yüzölçüm m²
|Hissemiz
|Muhammen Bedeli
|Geçici Teminat Bedeli
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Palandöken
|H.A.Ulaş(Osman Gazi) Mah.
|Hamam,havuz,sauna fitness spor salonu
|4451
|2
|2.575,96 m²
|Tam
|44.625.000,00 TL
|1.338.750,00 TL
|27.08.2024
|13:00
|AÇIKLAMA: Mülkiyetleri Belediyemize ait yukarıdaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kn 17, 35/a ve 40,45 (Ek fıkra 25/1/2007-5577/1Md.)si uyarınca kapalı teklif usulu ile %50 si peşin kalan
|% 50 si ise 24 ay eşit taksitler halinde satışı yapılacaktır..İhale 27.08.2024 tarihine müsadif Salı günü saat 13:00'te Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
|İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;
|1- İkametgah ilmuhaberi,nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi,vekaleten katılmak isteyenlerin 2024 yılı tasdikli vekaletnamelerini,tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile
|imza sirkülerine ilişkin belgeleri,geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarının ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.
|2- Satışı yapılacak olan ; H Avni Ulaş (Osman gazi) Mah. 4451 ada 2 parseldeki tasinmazın ihale bedeli, ihale kararının tebliğ tarihinden itiberen 15 (onbeş) gün içerisinde % 50 si peşin
|olarak ödenecektir.
|3- Şatışı yapılacak olan 4451 ada 2 parselde bulunan ve hamam,havuz,sauna,fittnes spor salonundan oluşan ticari işyerine ait diğer her türlü yasal vergi,resim,harç, sözleşme giderleri alıcıya ait
|olup, açık teklif usulüne geçilmesi halinde %1 tellaliye ücreti alınacaktır.Satışı yapılacak olan taşınmaz KDV'den muaftır.
|4-Ticari işyeri için ihale dosyası alınması zorunludur.
|5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|6-Devlet İhale Kanununun 31. Maddesi gereğince ihalenin onaylanıp,onaylanmayacağı ita amirinin onayına bağlıdır.
|7- Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini 27.08.2024 tarihi saat 12.00'ye kadar Palandöken Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne
|vermek zorundadırlar.
|8- Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
|9- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 1.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
|İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02074524
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