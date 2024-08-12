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PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 00:03 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 00:06
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 00:00 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 00:06

PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Sıra Mevki Mahallesi Taşınmazın Vasfı Ada Parsel Yüzölçüm m² Hissemiz Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Palandöken H.A.Ulaş(Osman Gazi) Mah. Hamam,havuz,sauna fitness spor salonu 4451 2 2.575,96 m² Tam 44.625.000,00 TL 1.338.750,00 TL 27.08.2024 13:00
AÇIKLAMA: Mülkiyetleri Belediyemize ait yukarıdaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kn 17, 35/a ve 40,45 (Ek fıkra 25/1/2007-5577/1Md.)si uyarınca kapalı teklif usulu ile %50 si peşin kalan
% 50 si ise 24 ay eşit taksitler halinde satışı yapılacaktır..İhale 27.08.2024 tarihine müsadif Salı günü saat 13:00'te Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;
1- İkametgah ilmuhaberi,nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi,vekaleten katılmak isteyenlerin 2024 yılı tasdikli vekaletnamelerini,tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile
imza sirkülerine ilişkin belgeleri,geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarının ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.
2- Satışı yapılacak olan ; H Avni Ulaş (Osman gazi) Mah. 4451 ada 2 parseldeki tasinmazın ihale bedeli, ihale kararının tebliğ tarihinden itiberen 15 (onbeş) gün içerisinde % 50 si peşin
olarak ödenecektir.
3- Şatışı yapılacak olan 4451 ada 2 parselde bulunan ve hamam,havuz,sauna,fittnes spor salonundan oluşan ticari işyerine ait diğer her türlü yasal vergi,resim,harç, sözleşme giderleri alıcıya ait
olup, açık teklif usulüne geçilmesi halinde %1 tellaliye ücreti alınacaktır.Satışı yapılacak olan taşınmaz KDV'den muaftır.
4-Ticari işyeri için ihale dosyası alınması zorunludur.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Devlet İhale Kanununun 31. Maddesi gereğince ihalenin onaylanıp,onaylanmayacağı ita amirinin onayına bağlıdır.
7- Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini 27.08.2024 tarihi saat 12.00'ye kadar Palandöken Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne
vermek zorundadırlar.
8- Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
9- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 1.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02074524

#ilan.gov.tr

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