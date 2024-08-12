T.C. KAYSERİ 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı :2020/736 Esas 09/07/2024 İLAN

Kayseri 4. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2020/736 Esas sayılı dosyasında şikayetçi Dalyan Nakliye Su Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.'nin 05/10/2018 tarihli dilekçesinde özetle Türk Ekonomi Bankası A.Ş Balçova Şubesi'ne ait 27/07/2018 keşide tarihli 100.000,00 TL bedelli ve 6969635 seri nolu çekin karşılıksız çıkması nedeniyle Neta Telekom ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş yetkilisi Murat Demirtepe'nin cezalandırılmasını talep etmiştir.

Mahkememizce yapılan tebligatların bila ikmal iade dönmesi üzerine yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bilinmemesi nedeniyle duruşması 22/10/2024 günü saat 10:07'ye bırakılan dosyamızda ''CMK'nın 195 ve İİK'nun 349. maddeleri gereğince suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek karar verileceği'' hususları işbu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık Murat Demirtepe'ye tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02070768

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