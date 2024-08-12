T.C.

ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/295 Esas

Davacı, ALAADDİN ARPACI ile Davalı , ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara ili Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi Leylek Tepesi mevkiinde kain;-Kuzeyde 1101, 1102, 1103 ve 1104 parseller ve tepe, güneyde 861,416,417,418,419 parseller, batıda 1089 parsel, doğuda boş arazi ile çevrili yerin davacı Alaaddin Arpacı (T.C.14203211026) tarafından imar ihya edilerek 20 yılı aşkın süredir fasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirildiği, tarım ve hayvancılık amacıyla kullanıldığı ve TMK 713. maddesi gereğince tapuda kayıtlı olmayan taşınmazın davacı adına tapuda tescili istendiğinden, talebe itirazı mevcut olan 3.kişilerin mahkememize müracaatı ile itirazı ile ilgili gerekçeli dilekçelerin mahkememize yazılı olarak ibraz edilmesi ve işbu ilanın basın ilan kurumu tarafından gazetede yayınlanmasına karar verilmiştir. 3.kişilere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02074744

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