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T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/152 Esas

MİRASÇI : JANET ARAZ - T.C. 23983901904

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar olunan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kolluğa yazılan müzekkereler sonucunda yapılan adres araştırmalarından sonuç alınamamış olup, tarafınıza tebliğ işlemi yapılamadığından muris Can ARAZ (T.C. 23995901558) tarafından düzenlettirilen vasiyetnamenin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa Can ARAZ (T.C. 23995901558) tarafından düzenlettirilen düzenleme şeklinde vasiyetnameye karşı beyanınızın alınacağı, vasiyetnameyi kabul etmediğiniz takdirde ve vasiyetnameye karşı iptal davası açmak istediğiniz takdirde tarafınıza 1 ay süre verilmiş olup bu süre içerisinde ilgili hukuk mahkemesinde iptal davası açıp belgesini mahkememize ibraz etmeniz, bu süre içerisinde iptal davası açıp belgesini mahkememize sunmadığınız takdirdevasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine karar verileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Duruşma Günü: 13/12/2024 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02074973

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