T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/88 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya ili Akçadağilçesi Keller Mahallesi 141 Ada 41 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/88 Esas sayısında dava açılmış olup davanın davanın ilk duruşmasının 12/11/2024 günü saat: 09:05' de yapılacağı hususu;

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02074086

#ilan.gov.tr