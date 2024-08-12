İ L A N

T.C.

ADANA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/463 Esas

MALİYE HAZİNESİ ileADANA DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; ''Davacı Maliye Hazinesince Davaya konu Adana ili, Çukurova ilçesi,Söğütlü Mahallesi, 498 parselde kayıtlı taşınmazın hissedarı olan Emine'ninTMK 588.maddesi gereğince gaipliğine, Davaya konu Adana ili, Çukurova ilçesi,Söğütlü Mahallesi, 498 parselde kayıtlı taşınmazın hissedar olan Emine'nin hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Emine'nin bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2023/463 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.''

Basın No: ILN02074694

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