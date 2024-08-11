ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'DEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ 7. Bölge Müdürlüğü) tarafından, aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazların Çekerek Projesi Süreyyabey Barajı ve Sulama Şebekesi İnşaatı tesis etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verildiği, ancak taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazların metrekare cinsinden belirtilen kısmının; Zile Asliye Hukuk Mahkemesinden kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilen bedelin hisseleri oranında hak sahiplerine ödenmesine ve belirtilen taşınmaların davalılar adına olan tapusunun iptali ile DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Bu itibarla; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 4650 sayılı Kanun gereğince mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına mahkememizce belirlenen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Zile Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin, DSİ Genel Müdürlüğü adına TESCİLİNE karar verilebileceği;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN olunur.04/07/2024
|ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NUMARASI
|İLİ
|İLÇESİ
|MAH. / KÖY
|MEVKİİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|MALİKLERİ
|KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜ
|ADI SOYADI
|2024/214
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-----
|3035-2949-2951-2953
|Hasan İşbilir
|2949 parsel-204,51m2
2953 parsel-187,94m2
3035 parsel-433,02m2
2951 parsel-210,25m2
|2024/216
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-----
|2992
|Cuma Doğan
|578,05m2
|2024/220
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|------
|2997
|Kenan Güner
|228,87m2
|2024/222
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|------
|3000
|Doğan Eş, Haydar Eş, Sultan Eş, Suzen Taş, Ümmügülsüm Eş
|453,46m2
|2024/224
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|3003
|Ali Günel –Yeter Günel mirasçıları- Güllü Evcan, Hüseyin Günel, Süzen Güven, Avni Gündüz, Sadık Gündüz, Şenol Falay, Satılmış Ergün.
Hilal Güler, Salih Kökduman, Cuma Kökduman, Münire Güven,
Ayten Güven, Cemal Güven,
Aysel Kökduman, Sultan Özşen, Mehmet Kökduman, Derya Kaya, Zafer Kökduman, Sati Kökduman, Aynur Balakkız, Ayten Kökduman, Ayhan Kökduman, Arife Erdoğan, Hacer Günel, Salim Günel, Seyrani Günel, Nurcan Eroğlu, Ali Haydar Günel, Şemsi Er, İlkay Günel, Hasan Günel, Döndü Günel, Hüseyin Falay,
Ümit Falay, Ünal Falay,
|470,58m2
|2024/226
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|------
|3006
|Erol Şimşek
|705,62m2
|2024/232
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|3032
|Ayşe Şimşek, Duran Şimşek ,
Gülüzar İşbilir, Rıza Şimşek,
Zeynep Solmaz, İbrahim Şimşek, Duran Şimşek, Şengül İşbilir
|1470,84m2
|2024/234
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|3029
|Ahmet Taşgın, İsmail Taşgın,
İbrahim Aktaş, Salman Taşgın,
Deste Daştan, Gamze Aktaş,
|481,32m2
|2024/236
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|------
|3061
|Hasan Erçin- Ali Erçin mirasçıları-
Şirin Erçin, Hasan Erçin, Şemsi Keleş, Ümüs Kıvanç, Birgül Çelik, Sati Erçin, Kemal Erçin, Serpil Erçin, Ali Erçin (Cemal oğlu), Seher Erduran, İsmail Esen, Şahin Esen, Sultan Evcan,
|56,85m2
|2024/240
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|------
|3052
|Züleyha Fidan
|841,78m2
|2024/242
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|------
|3048
|Erdoğan Güner
|89,75 m2
|2024/244
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|------
|3038
|Dursun Kablan
|383,19m2
|2024/246
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|3117
|Hüseyin Ergün, Mehdi Ergün,
Sadık Ergün, Suğudiye Ergün,
Zübeyde Erdem, Fatma Ersan,
Ali Ergün
|633,62m2
|2024/252
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|3103
|Osman Kaplan -Hasap Kaplan mirasçıları-Zeynep Karataş,
Hatice Düzen, İbrahim Kaplan,
Ahmet Kaplan,
|914,58m2
|2024/254
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|3109
|Ali Gümüşsoy
|159,76m2
|2024/256
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|3067
|Doğan Carus
|158,27m2
|2024/260
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|3078
|Coşkun Güner, Mehmet Güner
|362,52m2
|2024/262
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|--------
|3087
|Bayram Taşgın
|355,47m2
|2024/264
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|---------
|2973-2975-2977
|Ali İşbilir
|2973 parsel-630,45m2
2975 parsel -227,72m2
2977 parsel- 226,08m2
|2024/266
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|2981
|Hasan Taşgın
|1153,48m2
|2024/272
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|--------
|2937
|Ali İşbilir –İsmail İşbilir mirasçıları-Yeter İşbilir, Gülü Kaya, Rıza İşbilir, Murat İşbilir
|980,90m2
|2024/274
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|--------
|2967
|Duran İşbilir, Hatem İşbilir, Ali İşbilir, İsmail İşbilir
|439,93m2
|2024/276
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|--------
|2957
|İsmail Çetin
|191,32m2
|2024/282
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|------
|2935
|Nihat Esenbuğa
|22,43m2
|2024/284
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|2909-2911-2912-
|Bektaş Yıldız (Musa oğlu 1938 dğ.) Salim Yıldız, Bektaş Yıldız (Hüseyin oğlu 1961 dğ.)
|2909 parsel-3609,65m2
2911 parsel ve 2912 parsel -137,75m2
|2024/286
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|3122
|Bektaş Solmaz, Hüseyin Solmaz, İbrahim Solmaz, Ali Solmaz,
Hasgül Solmaz, Benli Şimşek,
Aslan Solmaz, Hasan Solmaz,
Veysal Solmaz,
Cem Sevindik, Umut Sevindik,
Damla Nur Sevindik (Aynı zamanda Cem Sevindik haricindeki diğer kişiler Mehmet Solmaz mirasçılarıdır)
|61,12m2
|2024/292
|TOKAT
|ZİLE
|Acıpınar Köyü
|Sarılık
|-------
|2983-2963
|Haskız İşbilir, Cumuya İşbilir,
Firdes İşbilir, Topca İşbilir,
Gülhanım Coşgun, Hidayet İşbilir, Hasan İşbilir
|2983 parsel-2538,80m2
2963 parsel -654,54m2
Basın No: ILN02074129
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