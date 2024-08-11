T.C.
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/109 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MAHALLE VEYA KÖYÜ : Çatak Köyü, Köyiçi Mevkii
ADA NO : 120 Ada
PARSEL NO : 1 Parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : Taşınmazın tamamı
MALİKİN ADI VE SOYADI : ÇATAK KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/109 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No:ILN02075066
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