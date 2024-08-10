VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN'DAN

MİLLET BAHÇESİ SOSYAL TESİSLERİ KİRALAMA İHALE İLANI

Yalıköy Mahallesi Hüseyin Avni Aker Yalı Caddesi kenarında bulunan Millet Bahçesi içerisinde yer alan Millet Kıraathanesi, Ekmek Müzesi içerisinde bulunan mini fırın ile projesinde restoran yeri olarak ayrılan alan üzerinde restoran işletmeciliği olacak şekilde bina yapılması şartıyla bütünleşik Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri adı ile 10 yıllık süre ile kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- Aylık kira muhammen bedeli 100.000,00.-TL, yıllık 1.200.000,00.-TL, 10 yıllık 12.000.000,00.-TL'dir.

2. Geçici teminat tutarı 360.000,00.-TL'dir. (Toplam Kira Muhammen bedeli üzerinden alınacaktır.)

İhale 23/08/2024 tarihinde Cuma günü saat 14:00'de Belediye Binasında belediye encümen salonunda encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye çıkartılan yerlere ilişkin şartnameler ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir 5.000,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.

4. İhale saatine kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası veya bankalardan temin edilecek limit içi süresiz teminat mektupları kabul edilecektir.

5. İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

Kanuni ikametgahı gösterir belge ve tebligat adresi (gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeyi getirmesi gereklidir.) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (İhale Tarihinden önceki son 3 ay içerisinde alınmış)

Gerçek kişi olması halinde varsa Meslek Odası veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin; aslı veya noter tasdikli sureti) İmza Sirküleri (İhale tarihinden önceki son 6 ay içinde düzenlenmiş)

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekaletnameleri ve vekalete bağlı noter tasdikli imza sirküleri, Her sayfası imzalı ilgili ihale şartnamesi. Teklif mektubu Nüfus cüzdanı fotokopisi. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan "Belediyeye Borcu Yoktur" belgesi Geçici teminat dekontu/makbuzu veya banka teminat mektubu. İhale dosyası satın alma makbuzu. Şartnamesinde belirtilen diğer belgeler

İstekliler yukarıda belgeleri 23.08.2024 tarihinde saat 12:00'a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

5. Vakfıkebir Belediyesi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir ve uygun bedeli tespit etmekte yetkilidir.

6. İhale kararı ita amirince en geç 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

İlan olunur.

Basın No: ILN02074693

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