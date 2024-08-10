Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2024/265 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/265 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

1- TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 13.02.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Koyundere Mevkii, 6048 ada, 1 parsel sayılı 14.146,10m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli iki adet dubleks mesken vasıflı taşınmazda 1/52 arsa paylı I blok (2) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamının Mustafa Kara adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut bulunduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1830972 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 6048 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

29.11.2021 onaylı "Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" içerisinde kısmen "Ayrık Yapı Nizamında, Emsal:0.45, 2 Kat" yapılaşma koşullarında "Konut Alanı", kısmen "Yol Alanı" ve kısmen "Su Kanalları (Dere) Koruma Kuşağı" içerisinde kalması nedeniyle "Park Alanı" olarak planlanmıştır denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Medine Sokakta, tapunun 6048 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Kınalı Caddesinde bulunan Odaköy Sitesi içerisinde Medine Sokakta 41 dış kapısı numarası alan 1/52 arsa paylı I blok (2) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamı niteliğindedir.

Daire mesai saatlerinde kapalı olduğundan taşınmaz dışarıdan görülmüş, emsal daireler incelenmiş olup site yönetiminden bilgi alınmıştır.

Kınalı Caddesi üzerinde bulunan Odaköy Sitesinde yer alan dubleks meskenin mahallinde ve projesinde yapılan tespitte daire giriş kapısının bulunduğu zemin katta iç ölçüleri itibari ile 60,00m2 alanlı antre-hol, WC, açık mutfak, salon ve teras mahalleri, dahili merdiven ile çıkılan 1.katta iç ölçüleri itibari ile 65,00m2 alana sahip antre-hol, üç oda, banyo-WC ve balkon mahalleri bulunmaktadır. (2) bağımsız bölüm nolu dubleks meskenin toplam kullanım alanı iç ölçüleri ile 125,00m2?dir. Emsal taşınmazlarda ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri ahşap parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, terasında barbeküsü mevcut, daire giriş kapısı çelik, dış cephesi mineral sıvalıdır.

Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, çoğunlukla yazlık amaçlı kullanılan bölgededir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 14:51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 14:51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 14:51

09/08/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02075514

#ilan.gov.tr