T.C. SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/662 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Düzce mah.

MEVKİİ : Torlak

ADA NO : 230

PARSEL NO : 26

VASFI : tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.036,64 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : SEVİM ADA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR SU VE KANALİZASYON İD. GEN. MÜD.

Davacı İZMİR SU VE KANALİZASYON İD. GEN. MÜD. tarafından davalının maliki bulunduğu yukarıda ada, parsel ve cinsi yazılı taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi gereğince mahkememizde açılmış olan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1-Davacı İZMİR SU VE KANALİZASYON İD. GEN. MÜD. Yönetim Kurulunun 15/02/2024 Tarih 59285762-50.04/202 Sayılı Kamu Yararı Kararı İle kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adınaTC Vakıflar Bankası Seferihisar Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibari ile Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

4-Açılacak davalarda husumetin İZMİR SU VE KANALİZASYON İD. GEN. MÜD.ne yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılana meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararır aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyrulur. 30/07/2024

Basın No:ILN02074568

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