T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO :2023/362 Esas

KARAR NO :2024/445 Karar

Suçluyu Kayırma, Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2024 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık Dib Kazmu hakkında verilen hükmün 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 231. Maddesinin 5 ve 6. Fıkrası gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, sanık Zeynal Abidin İbrahim'in 3 yıl 9 ay hapis cezası ile Cezalandırılmasınakarar verilmiştir. Sanık Dib Kazmu'ya (Muhammed ve Hatice oğlu, 20/02/2000 Halep doğumlu) ve Sanık Zeynal Abidin İbrahim'e (Edib ve Asiye oğlu, 03/03/2003 Halep doğumlu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 09/08/2024

Basın No: ILN02075117

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