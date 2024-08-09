UZUNKÖPRÜ2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.UZUNKÖPRÜ2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

DOSYA NO : 2022/3 Esas

KARAR NO : 2022/512

Cinsel Taciz, Çocuğa Karşı Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/07/2022 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanunu 105/1-2.cümle, 105/1-1.cümle maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Ömer ve Hakiye oğlu, 10/02/1980 doğumlu, Ordu, Akkuş, Yukarı Düğencili mah/köy nüfusuna kayıtlı TURAN DALGIÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla yurt genelinde traji yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı , bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Mahkumiyet hükmü yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.25.07.2024

Basın No: ILN02074764

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